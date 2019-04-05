Стала известна степень травмы Зинченко в "Манчестер Сити"

Матч чемпионата Англии против "Кардифф Сити" (2:0) был омрачен для украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко травмой.

На 19-й минуте игрок сборной Украины был вынужденно заменен на Кайла Уокера.

В эксклюзивном интервью телеканалу Футбол1 Зинченко сообщил о характере травмы, а также о сроках восстановления.

Кроме того, Александр не упустил возможности поблагодарить болельщиков за теплые слова поддержки.

"Небольшое растяжение задней поверхности бедра. Я думаю, на восстановление уйдет около 10 дней. Пользуясь случаем, конечно же, хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают меня, за теплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее. Первые дни буду держать холод, а уже через дней пять планирую начать беговую работу", - цитирует украинского футболиста телеканал.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "горожан" 23 матча во всех турнирах, в которых забил один, но потрясающий гол и отдал пять результативных передач.