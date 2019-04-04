В последний момент Сакраменто отказалось от про-акции.

Руководство клуба НБА "Сакраменто Кингс" отказалось от проведения промо-акции с раздачей футболок.

Звезда НБА Демаркус Казинс обратил внимание на неоднозначные футболки - на черных футболках изображена фиолетовая обезьяна.

DeMarcus voices his displeasure and to the Kings credit they pull the Monkey T Shirts... pic.twitter.com/bHSz4KVinh — Marques Johnson (@olskool888) 2 февраля 2016 г.

Акция была приурочена к празднованиям года обезьяны по китайскому календарю.

Неоднозначность ситуации заключалась в том, что промо-акция началась в первый день месяца афро-американской истории США.

Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

Руководство "Сакраменто" планировало раздавать футболки на очередном домашнем матче команды. В результате было решено отказаться от неоднозначной промо-акции.