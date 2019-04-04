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Клуб НБА отказался от раздачи футболок с обезьяной из-за сравнения с расизмом

В последний момент Сакраменто отказалось от про-акции.

Руководство клуба НБА "Сакраменто Кингс" отказалось от проведения промо-акции с раздачей футболок.

Звезда НБА Демаркус Казинс обратил внимание на неоднозначные футболки - на черных футболках изображена фиолетовая обезьяна. 

Акция была приурочена к празднованиям года обезьяны по китайскому календарю.

Неоднозначность ситуации заключалась в том, что промо-акция началась в первый день месяца афро-американской истории США.

Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

Руководство "Сакраменто" планировало раздавать футболки на очередном домашнем матче команды. В результате было решено отказаться от неоднозначной промо-акции.

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