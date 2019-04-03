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Итальянский "Интер" собирается подать в суд на Бэкхема, - СМИ

Миланский клуб собирается судиться с англичанином из-за названия его клуба.

Итальянский "Интер" собирается подать в суд на Бэкхема, - СМИ
Дэвид Бэкхем
Фото: EPA/UPG

Миланский "Интер" хочет подать в суд на МЛС и на клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами", сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Calciomercato.

Отметим, что "Интер Майами" принадлежит группе инвесторов, возглавляемой Бекхэмом.

По мнению миланцев, клуб из США допустил нарушение прав собственности на товарный знак.

В свою очередь, американская футбольная лига пояснила, что "Интер" (Inter) - сокращение от international, этот термин обычно используется для обозначения футбольных команд.

"Из-за широкого применения термина «Интер» в футболе потребители не ассоциируют его с одним футбольным клубом", - говорится в сообщении MLS.

Апелляционный совет рассмотрит спор о товарном знаке и решит, является ли бренд "Интера" эксклюзивным только для команды из Милана.

"Интер" из Майами должен дебютировать в главной футбольной лиге США и Канады (MLS) в 2020 году.

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