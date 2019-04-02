​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
ЗЕвечеринка
ЗЕвечеринка
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
ГлавнаяСпорт

Промоутер Джошуа назвал условие поединка англичанина с Усиком

Бой Джошуа – Усик вполне вероятен.

Промоутер Джошуа назвал условие поединка англичанина с Усиком
Энтони Джошуа
Фото: EPA\UPG

Промоутер обладателя четырех чемпионских поясов в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, при каких условиях чемпион мира в крузервейте по версиям WBC, WBO и IBF украинец Александр Усик может встретиться с британским боксером.

"WBA назовет официального претендента на титул Джошуа в сентябре - октябре. Если Энтони не получит шанс объединить пояса, то тогда встретится с Усиком. Но наш план - это объединение титулов. В идеальном мире у Джошуа скорее бы состоялся бой с Уайлдером, чем с Усиком. Но, повторюсь, если не будет боя с Деонтеем Уайлдером, то соперником Джошуа может стать Усик. Это отличный поединок", - заявил Хирн в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, Усик отказался от пояса WBA и обязательного боя с россиянином Денисом Лебедевым.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также