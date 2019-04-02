Промоутер Джошуа назвал условие поединка англичанина с Усиком

Промоутер обладателя четырех чемпионских поясов в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, при каких условиях чемпион мира в крузервейте по версиям WBC, WBO и IBF украинец Александр Усик может встретиться с британским боксером.

"WBA назовет официального претендента на титул Джошуа в сентябре - октябре. Если Энтони не получит шанс объединить пояса, то тогда встретится с Усиком. Но наш план - это объединение титулов. В идеальном мире у Джошуа скорее бы состоялся бой с Уайлдером, чем с Усиком. Но, повторюсь, если не будет боя с Деонтеем Уайлдером, то соперником Джошуа может стать Усик. Это отличный поединок", - заявил Хирн в интервью YouTube-каналу SecondsOut.