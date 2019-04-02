УЕФА наказал "Динамо" за поведение фанатов в матче Лиги Европы с "Олимпиакосом"

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) объявил о вынесении решения относительно дисциплинарного дела против "Динамо", которое было открыто за нарушения на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" (1:0), состоявшимся в Киеве 21 февраля.

Во время того поединка в секторе фанатов "бело-синих" зажигались фаеры, болельщики выбегали на поле и блокировали проходы.

В качестве наказания "Динамо" обязали частично закрыть НСК "Олимпийский" (сектора 41 - 62) на следующий домашний матч, проводимый под эгидой УЕФА, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Кроме того, клуб должен будет развернуть баннер #EqualGame с логотипом УЕФА, отмечается в сообщении.