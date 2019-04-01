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"Милан" и "Интер" снесут легендарный "Сан-Сиро"

На месте "Джузеппе Меацца" построят новую спортивную арену.

"Милан" и "Интер" снесут легендарный "Сан-Сиро"
Сан-Сиро
Фото: calciomercato.com

Домашняя арена "Милана" и "Интера" – легендарный "Сан-Сиро" будет снесен и на его месте будет возведена новая современная арена, сообщает Football-Italia.

"Этот вариант активно рассматривается. Я люблю наш "Сан Сиро", но отмечу, что доходы клуба в последнее время не увеличиваются и находятся на уровне 2003 года", - цитирует президента "Милана" Паоло Скарони издание.

"Мы с "Интером" союзники в данном проекте. Не вижу проблем в том, чтобы и новый возможный стадион делить с "Интером", - отметил Скарони.

Добавим, что вслед за туринским "Ювентусом", который отметил увеличение доходов после постройки новой арены, этим вопросом занялись миланские клубы, а также столичные "Рома" и "Лацио".

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