Карим отметился в игре с "Уэской".

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимал "Уэску".

Непредсказуемо у "бланкос" возникли по ходу матча большие проблемы с замыкающим турнирную таблицу клубом из Арагона.

С третьей минуты подопечные Зинедина Зидана были в роли отыгрывающейся стороны – гол на счету Кучо Эрнандеса 0:1.

После этого "Реалу" понадобился час игрового времени, чтобы выйти вперед (Иско, 25 и Даниэль Себальос, 62) 2:1.

Однако гости и не думали складывать оружие.

На 74-й минуте Хабьер Эхейта восстановил равновесие в счете 2:2.

В оставшееся время "Уэска" могла увезти с "Сантьяго Бернабеу" полноценные 3 очка.

Однако все решило исполнительное мастерство форварда хозяев Карима Бензема, на предпоследней минуте положившего мяч под дальнюю штангу ворот 3:2.

Таким образом, Карим не только принес своей команде победу, но и достиг уникального достижения в чемпионате Испании.

Форвард забил каждой команде Примеры, с которой ему довелось столкнуться.

Последним клубом, в ворота которого не забивал француз, была именно "Уэска".