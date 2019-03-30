В полуфинальном поединке турнира Miami Open, относящимся к категории Мастерс, швейцарский теннисист Роджер Федерер без особых проблем обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (6:2, 6:4).
Таким образом, легендарный швейцарец стал первым теннисистом в истории, которому удалось пробиться в 50 финалов на турнирах серии ATP 1000.
У ближайшего преследователя, испанца Рафаэля Надаля - 49 финалов, у действующей первой ракетки мира, серба Новака Джоковича - 47.
.@rogerfederer now holds the record for most #ATPMasters1000 finals w/50! 🎉— ATP Tour (@ATP_Tour) 30 марта 2019 г.
📹: @TennisTV | #MiamiOpenpic.twitter.com/yldk5suXrc
В финале турнира в Майами Федерер встретится с действующим победителем турнира, американцем Джоном Иснером, который в полуфинале обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).