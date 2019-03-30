Швейцарец в юбилейный раз вышел в финал Мастерса.

В полуфинальном поединке турнира Miami Open, относящимся к категории Мастерс, швейцарский теннисист Роджер Федерер без особых проблем обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (6:2, 6:4).

Таким образом, легендарный швейцарец стал первым теннисистом в истории, которому удалось пробиться в 50 финалов на турнирах серии ATP 1000.

У ближайшего преследователя, испанца Рафаэля Надаля - 49 финалов, у действующей первой ракетки мира, серба Новака Джоковича - 47.

В финале турнира в Майами Федерер встретится с действующим победителем турнира, американцем Джоном Иснером, который в полуфинале обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).