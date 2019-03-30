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Россиянин Прокунин покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону

Федерация приняла решение "больше доверять нашим специалистам".

Россиянин Прокунин покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону
Андрей Прокунин
Фото: biathlonrus.com.ua

Россиянин Андрей Прокунин покинул пост старший тренер женской сборной Украины по биатлону.

Соответствующее решение приняли по итогам тренерского совета, передает biathlon.com.ua.

"Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не старший тренер женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность и предоставить возможность реализоваться в этой роли другим специалистам", - сказал Прокунин.

Прокунин поблагодарил всех тренеров и спортсменов, а также функционерам, с которыми ему пришлось работать.

Смену наставника сборной прокомментировал президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Мы приняли решение больше доверять нашим специалистам - и в тренерском штабе, и в сервис-группе. Поэтому будем постепенно уходить от практики приглашения иностранных специалистов. Но все кадровые вопросы еще будут обсуждаться и утверждаться во время тренерского семинара, который пройдет в последней декаде апреля. Кто в этой ситуации формально будет главным - не главное, куда важнее - сохранить команду, обеспечить дальнейший прогресс результатов у девчонок, проанализировав ошибки, допущенные в этом сезоне и не допуская их в будущем", - заявил он.

Андрей Прокунин был избран главным тренером женской сборной Украины по биатлону 1 мая 2018 года. В его тренерский штаб вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и белорусский специалист Владимир Махлаев.

На прошедшем в шведском Эстерсунде чемпионате мира женская сборная завоевала одну медаль - "бронзу" в эстафетной гонке.

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