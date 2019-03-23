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Норвежец Бё побил "вечный" рекорд Фуркада в Кубке мира по биатлону

Йоханнес Бё выиграл пасьют в Холменколлене.

Норвежец Бё побил "вечный" рекорд Фуркада в Кубке мира по биатлону
Фото: EPA/UPG

В норвежском Холменколлене завершился предпоследний день заключительного этапа Кубка мира по биатлону.

Мужскую гонку преследования с четырьмя огневыми рубежами выиграл обладатель Большого хрустального глобуса нынешнего сезона Йоханнес Бё.

Для норвежца эта победа стала 15-й на этапах Кубка мира в этом сезоне.

Таким образом, пал, казалось бы, вечный рекорд француза Мартена Фуркада по количеству побед за сезон.

Стоит добавить, что вторым в пасьюте финишировал старший брат Йоханнеса – Тарье.

"Бронза" – у представителя Германии Арнда Пайффера.

Украину в гонке представляли два биатлониста - Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Пидручный, победивший в данной дисциплине на чемпионате мира-2019, не сумел улучшить позиции по сравнению со спринтом и завершил гонку 30-м.

Прима финишировал на 49-м месте.

Ранее также состоялась женская гонка преследования, в которой первенствовала словачка Анастасия Кузьмина.

Немка Дениз Херманн финишировала второй, а тройку замкнула шведка Ханна Эберг.

Лучшей среди украинок стала Вита Семеренко - 30-я позиция.

Завтра пройдут две заключительные гонки сезона - масс-старты у женщин и у мужчин.

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