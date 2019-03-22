Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Фред, перебравшийся минувшим летом в "Манчестер Юнайтед", является одним из самых высокооплачиваемых игроков 20-кратных чемпионов Англии, сообщает sport.ua.

По информации источника, еженедельно Фред получает в МЮ 120 тыс. фунтов. Это больше, чем Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд, Виктор Линделеф и множество других звезд первой команды.

Интересно, что недельный оклад капитана команды Антонио Валенсии составляет 100 тыс., такую же сумму получает еженедельно игрок сборной Англии Джесси Лингард, а оклад вице-капитана команды Эшли Янга составляет 110 тыс.

Маркус Рэшфорд, Андер Эррера и Виктор Линделеф получают "всего" по 75 тыс.

Больше Фреда в МЮ получают только Неманья Матич (120 тыс), Хуан Мата (140), Люк Шоу (160), Давид Де Хеа и Ромелу Лукаку (по - 200), Антони Марсьяль (250), Поль Погба (290) и Алексис Санчес (350).