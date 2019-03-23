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Хадсон-Одои установил рекорд сборной Англии

Игрок "Челси" стал самым молодым дебютантом "Трех львов".

Хадсон-Одои установил рекорд сборной Англии
Сборная Англии
Фото: EPA/UPG

Накануне в Лондоне на "Уэмбли" в присутствии 83 тыс. зрителей сборная Англии разгромила команду Чехии (5:0) в стартовом матче отбора Евро-2020.

Хет-триком отметился Рахим Стерлинг. Кроме игрока "Манчестер Сити" в воротах Иржи Павленки "расписался" Харри Кейн, а также футболист чешской сборной Томаш Калас, в эндшпиле поединка оформивший автогол.

Но не только крупным счетом запомнился этот матч.

Нападающий лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом сборной Англии в ее истории.

В матче против Чехии Хадсон-Одои заменил на 70-й минуте автора хет-трика - Стерлига. 

Таким образом, Каллум сыграл свои первые минуты за команду "Трех львов" в возрасте 18 лет 135 дней.

Прежним рекордсменом был игрок, который в матче с чешской сборной вышел в стартовом составе - Джейдон Санчо.

Джейдону на момент дебюта в сборной Англии было 18 лет и 162 дня. Случилось это 12 октября прошлого года в поединке Лиги Наций против сборной Хорватии.

Примечательно, что Санчо тогда также вышел на замену Стерлингу.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 16 матчей и отличился 4 голами.

Джейдон Санчо, а также еще один дебютант сборной Англии - Деклан Райс поздравляют Хадсона-Одои с отличным дебютом
Фото: EPA/UPG
Джейдон Санчо, а также еще один дебютант сборной Англии - Деклан Райс поздравляют Хадсона-Одои с отличным дебютом

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