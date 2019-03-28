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Россиянин отказывается отдавать МОК "золото" Олимпиады в Сочи

Александр Зубков заявил, что он честно завоевал олимпийскую медаль.

Россиянин отказывается отдавать МОК "золото" Олимпиады в Сочи
Александр Зубков
Фото: EPA/UPG

Бывший российский бобслеист и экс-президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не будет отдавать золотые медали Олимпиады-2014, сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) отдал награды экипажей россиянина спортсменам из Латвии (в соревнованиях четверок) и атлетам из Швейцарии (в соревнованиях двоек).

"Мое мнение, как и полтора года назад, не изменилось, - приводит слова Зубкова издание. - Повторю еще раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно. А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл. Обсуждать все это, если честно, устал", - подытожил знаменосец сборной России на церемонии открытия зимних Игр-2014.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова и Александра Воеводу виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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