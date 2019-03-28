"Бавария" осуществила трансфер чемпиона мира-2018 стоимостью 80 млн евро

Защитник мадридского "Атлетико" Люка Эрнандес с нового сезона продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", сообщает пресс-служба немецкого клуба.

23-летний чемпион мира-2018 подписал контракт с "Баварией", рассчитанный до лета 2024 года и присоединится к своей новой команде 1 июля 2019 года, отмечается в сообщении.

Сумма трансфера составила 80 млн евро.

При этом уточняется, что Эрнандес прошел медосмотр, по итогам которого у него была диагностирована травма медиальной коллатеральной связки колена.

Операция была проведена вчера.

По словам руководителя медицинского штаба Баварии Ханса-Вильхельма Мюллера-Вольфарта, Люка должен восстановиться к старту следующего сезона Бундеслиги.

В текущем сезоне в составе мадридской команды Люка принял участие в 22 играх во всех турнирах и забил один мяч. Также на его счету 15 матчей и три голевые передачи за сборную Франции.

Стоит добавить, что Эрнандес – самый дорогой трансфер в истории "Баварии".

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда мюнхенцы приобрели полузащитника "Лиона" Корантена Толиссо за 41,5 млн евро.

Десять самых дорогих трансферов в истории "Баварии":