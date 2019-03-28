"Бавария" осуществила трансфер чемпиона мира-2018 стоимостью 80 млн евро

Защитник мадридского "Атлетико" Люка Эрнандес с нового сезона продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", сообщает пресс-служба немецкого клуба.
23-летний чемпион мира-2018 подписал контракт с "Баварией", рассчитанный до лета 2024 года и присоединится к своей новой команде 1 июля 2019 года, отмечается в сообщении.
Сумма трансфера составила 80 млн евро.
При этом уточняется, что Эрнандес прошел медосмотр, по итогам которого у него была диагностирована травма медиальной коллатеральной связки колена.
Операция была проведена вчера.
По словам руководителя медицинского штаба Баварии Ханса-Вильхельма Мюллера-Вольфарта, Люка должен восстановиться к старту следующего сезона Бундеслиги.
В текущем сезоне в составе мадридской команды Люка принял участие в 22 играх во всех турнирах и забил один мяч. Также на его счету 15 матчей и три голевые передачи за сборную Франции.
Стоит добавить, что Эрнандес – самый дорогой трансфер в истории "Баварии".
Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда мюнхенцы приобрели полузащитника "Лиона" Корантена Толиссо за 41,5 млн евро.
Десять самых дорогих трансферов в истории "Баварии":
- 1. Люка Эрнандес ("Атлетико") – 80 миллионов евро,
- 2. Корантен Толиссо ("Лион") – 41,5,
- 3. Хави Мартинес ("Атлетик") – 40,0,
- 4. Артуро Видаль ("Ювентус") – 37,5,
- 5. Марио Гетце ("Боруссия" Д) – 37,0
- 6-8. Бенжамен Павар ("Штутгарт") – 35,0,
- 6-8. Матс Хуммельс ("Боруссия" Д) – 35,0,
- 6-8. Ренату Санчеш ("Бенфика") – 35,0,
- 9-10. Марио Гомес ("Штутгарт") – 30,0,
- 9-10. Мануэль Нойер ("Шальке-04") – 30,0.