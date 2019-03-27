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Рамос повторил рекорд Касильяса в сборной Испании

Серхио Рамос догнал Икера Касильяса по количеству побед за национальную сборную.

Рамос повторил рекорд Касильяса в сборной Испании
Серхио Рамос
Фото: EPA/UPG

В рамках второго тура отборочного турнира к Евро-2020 сборная Испании на выезде скромно обыграла команду Мальты 2:0 – в середине обоих таймов отличился Альваро Мората.

Этот поединок также запомнится капитану "фурии рохи" Серхио Рамосу, который одержал 121-ю победу в футболке национальной команды и таким образом повторил рекорд, который принадлежал его многолетнему партнеру по "Реалу" Икеру Касильясу.

Отметим, что Касильяс добился этого показателя за 167 матчей, Рамос пока провел за сборную Испании 162 поединка.

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