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"Ворскла" уволила главного тренера

Василий Сачко возглавлял команду с 2013 года.

"Ворскла" уволила главного тренера
Василий Сачко
Фото: Фк "Ворскла"

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко покинул команду, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Руководство поблагодарило экс-наставника за его труд и отметило его достижения за все время работы.

Напомним, после первого этапа Украинской Премьер-лиги "Ворскла" не попала в Топ-6, заняв 7 место.

Сачко возглавил полтавскую команду летом 2013 года. За это время он трижды выводил "Ворсклу" в еврокубки. 

Также под его руководством полтавчане повторили свой самый большой успех в истории - бронзовые награды чемпионата Украины в сезоне 2017/18.

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