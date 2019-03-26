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Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения

"Яблоком раздора" выступает Жуниор Мораес.

Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Сборная Люксембурга
Фото: EPA/UPG

Федерация футбола Люксембурга подает жалобу в УЕФА из-за игры за сборную Украины Жуниора Мораеса, сообщает RTL.lu.

"Жалоба будет подана во вторник", - цитирует главу ФФЛ Поля Филиппа издание.

Люксембургские футбольные функционеры полагают, что Мораес не имел права выступать за сборную Украины, поскольку не жил на территории страны непрерывно в течение 5 лет, как того требует ст.7 Устава ФИФА – в 2017 году он уезжал из киевского "Динамо" на 4 месяца в аренду в Китай.

ФФЛ требует засчитать дружине Андрея Шевченко техническое поражение.

В свою очередь, Федерация футбола Украины утверждает, что Мораес получил украинское гражданство согласно всем требованиям законодательства.

В частности, Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий убежден, что игрок донецкого "Шахтера" получил украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством страны.

"У нас есть абсолютно четкое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству, он постоянно проживал на территории Украины в течение 5 лет.

Есть Закон о гражданстве, который требует 180 дней в году находиться на территории Украины, и Налоговый кодекс, который требует 183 дней для определения резидентства. Если мы берем даже больший срок, 183 дней, то норма соблюдена. Он в аренде был не более 4 месяцев. То есть все сроки соблюдены", -приводит слова Записоцкого Football24.ua.

Напомним, накануне прошел матч отборочного турнира Евро-2020, в котором сборная Украины на выезде обыграла команду Люксембурга 2:1, благодаря автоголу игрока хозяев на 90+3 минуте.

Добавим, что Мораес получил украинское гражданство 18 марта. На следующий день был вызван в сборную, а 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0:0). 

25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга.

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