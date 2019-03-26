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"Кардифф" отказывается платить "Нанту" за трансфер погибшего футболиста Сала

Валлийский клуб не признает контракт Сала.

"Кардифф" отказывается платить "Нанту" за трансфер погибшего футболиста Сала
Футболисты ПСЖ на "Парк-де-Пренс" перед матчем чемпионата Франции с "Бордо"
Фото: EPA/UPG

Французский клуб "Нант" подтвердил, что подал жалобу в ФИФА из-за того, что "Кардифф Сити" отменил первый платеж за трансфер форварда Эмилиано Сала, который погиб в авиакатастрофе над водами Ла-Манша, сообщает Sky Sports.

В свою очередь, представители "Кардиффа" отметили, что разбирательство действительно проходит в ФИФА, а клубу нужно подать свои аргументы до 3-го апреля.

При этом руководство валлийского клуба настаивает, что Английская Премьер-Лига не успела по некоторым бюрократическим причинам зарегистрировать контракт Сала, поэтому никакого трансфера официально не было и, следовательно, платить 15 млн фунтов клуб не собирается.

Отметим, ФИФА продолжит разбирательство 3-го апреля.

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