В честь окончания сотрудничества c американской компанией, клуб с "Этихад" представил специальный комплект формы, который отдает дань многолетнему сотрудничеству сторон, сообщается на официальном сайте "Манчестер Сити".
Этот комплект формы станет одним из тех, в котором клуб будет доигрывать текущий сезон.
Оценить воочию творчество найковских дизайнеров фанаты "горожан" смогут уже в ближайшую субботу, когда подопечные Хосепа Гвардиолы матчем против "Фулхэма" откроют очередной тур АПЛ.
Действительно, скроенная из разных частей и цветов, форма походит на попугая.
Добавим, что за время сотрудничества с Nike "МанСити" выиграли 7 национальных титулов: дважды становились чемпионами АПЛ, четырежды - Кубок Английской футбольной лиги и один раз - Суперкубок Англии.