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Чемпион Английской Премьер-Лиги остаток сезона будет выступать в форме "попугая"

У "Манчестер Сити" заканчивается контракт с Nike.

Фото: mancity.com
У чемпиона Английской Премьер-Лиги - клуба "Манчестер Сити" летом истекает 6-летний контракт с техническим спонсором - Nike. С нового сезона экипировать все команды МС будет Puma.

В честь окончания сотрудничества c американской компанией, клуб с "Этихад" представил специальный комплект формы, который отдает дань многолетнему сотрудничеству сторон, сообщается на официальном сайте "Манчестер Сити". 

Фото: mancity.com
Он состоит из вставок девяти лучших комплектов, в которых за это время выступали "горожане".

Этот комплект формы станет одним из тех, в котором клуб будет доигрывать текущий сезон.

Оценить воочию творчество найковских дизайнеров фанаты "горожан" смогут уже в ближайшую субботу, когда подопечные Хосепа Гвардиолы матчем против "Фулхэма" откроют очередной тур АПЛ.

Фото: mancity.com
Но уже сейчас можно констатировать, что форма явно пришлась не по душе фанатам "МанСити", которые очень возмущены дизайном, называя ее "ужасной" и "отвратительной".

Действительно, скроенная из разных частей и цветов, форма походит на попугая.

Добавим, что за время сотрудничества с Nike "МанСити" выиграли 7 национальных титулов: дважды становились чемпионами АПЛ, четырежды - Кубок Английской футбольной лиги и один раз - Суперкубок Англии.

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