Маскота представили перед матчем сборных Голландии и Германии.

УЕФА определилось с официальным маскотом чемпионата Европы-2020.

Им будет футбольный фристайлер.

Он был представлен перед матчем второго тура отбора на Евро-2020 Нидерланды - Германия (2:3), который состоялся накануне в Амстердаме.

"Нам выпала особая возможность показать красоту фристайла и уличного футбола болельщикам со всей Европы. В парке или на турнире мирового уровня, футбол или фристайл – это самовыражение с помощью футбольного мяча", - заявила на презентации чемпионка мира по фристайлу Лив Кук.

Чемпионат Европы состоится летом 2020 года, участие в нем примут 24 сборные.

Напомним, сборная Украина в стартовом матче группового этапа Евро-2020 сыграла вничью с Португалией.

Следующий матч украинцы проведут сегодня против Люксембурга. Во втором матче группы В португальцы примут сербов.

Начало поединков – в 21:45 по Киеву.