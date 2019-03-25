УЕФА определилось с официальным маскотом чемпионата Европы-2020.
Им будет футбольный фристайлер.
Он был представлен перед матчем второго тура отбора на Евро-2020 Нидерланды - Германия (2:3), который состоялся накануне в Амстердаме.
Introducing your UEFA EURO 2020 Mascot Team:— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 24 марта 2019 г.
🙌 𝖲killzy
🙌 @LivCookefs
🙌 @Tobiasfreestyle#YourMove #EURO2020 pic.twitter.com/pZ9Pa7VSCd
"Нам выпала особая возможность показать красоту фристайла и уличного футбола болельщикам со всей Европы. В парке или на турнире мирового уровня, футбол или фристайл – это самовыражение с помощью футбольного мяча", - заявила на презентации чемпионка мира по фристайлу Лив Кук.
Чемпионат Европы состоится летом 2020 года, участие в нем примут 24 сборные.
Напомним, сборная Украина в стартовом матче группового этапа Евро-2020 сыграла вничью с Португалией.
Следующий матч украинцы проведут сегодня против Люксембурга. Во втором матче группы В португальцы примут сербов.
Начало поединков – в 21:45 по Киеву.