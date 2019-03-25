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В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)

В матче европейских "тяжеловесов" фортуна улыбнулась немцам.

В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
Сборная Германии
Фото: EPA/UPG

В Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 встретились географические соседи – команды Голландии и Германии.

Редко, когда в отборочном цикле в очном поединке встречаются равные и, что главное – высококлассные соперники.

В отличие от встречи равных команд Мальты и Фарер (2:1), состоявшейся накануне, голландцы и немцы показали еще и качественный футбол.

На 15-й минуте, воспользовавшись технической ошибкой Маттейса де Лигта, счет открыл Лерой Сане 0:1.

Спустя 20 минут соло исполнил Серж Гнабри, который издевательски легко обыграл Вирджила Ван Дейка на подступах к штрафной площади голландцев и филигранно положил мяч в верхний угол ворот 0:2.

Между этими эпизодами две реальные возможности забить гол имел форвард хозяев Райан Бабел, но в обоих случаях Бундестим спасал голкипер Мануэль Нойер.

В самом дебюте второй половине встречи де Лигт с подачи Мемфиса Депая лишил немцев комфорта, сквитав один мяч 1:2.

Стало совсем интересно на поле.

А на 63-й минуте Депай к своему ассисту добавил еще и гол, лишив немцев не только комфорта, но и преимущества 2:2.

Сборной Германии стало очень тяжело. Однако в этот момент подопечные Роналда Кумана неожиданно ослабили хватку, что позволило сопернику успокоиться, перегруппироваться, а на последней минуте основного времени и провести фатальную для голландцев контратаку, завершившуюся точным ударом Нико Шульца 2:3.

Обновление. 

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