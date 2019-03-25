Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьего комплекта формы "Реала" на сезон 2019/2020.
Резервный экипировка будет бирюзового цвета с темно-синими вставками. Эмблема "королевского" клуба будет также сделал в необычном стиле.
У мадридцев в следующем сезоне будет бирюзовая форма.
Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьего комплекта формы "Реала" на сезон 2019/2020.
Резервный экипировка будет бирюзового цвета с темно-синими вставками. Эмблема "королевского" клуба будет также сделал в необычном стиле.