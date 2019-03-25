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В таком цвете формы "Реал" еще не выступал

У мадридцев в следующем сезоне будет бирюзовая форма.

Реал
Фото: EPA/UPG
Реал
В сети появились фото дополнительного комплекта формы "Реала", в котором "бланкос" будут выступать в следующем сезоне.

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии третьего комплекта формы "Реала" на сезон 2019/2020.

Резервный экипировка будет бирюзового цвета с темно-синими вставками. Эмблема "королевского" клуба будет также сделал в необычном стиле.

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