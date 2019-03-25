Во время чемпионата Коста-Рики по мотогонкам зрители стали свидетелями необычного инцидента.
Прямо во время заезда гонщики Марион Кальво и Хорхе Мартинес устроили драку. Мартинес во время гонки столкнулся с Кальво, тот упал и зацепился за мотоцикл Мартинеса, так и провисев на заднем колесе.
После того, как Мартинес остановился, Кальво решил проучить соперника хуком справа.
После рукопашной Кальво попытался продолжить гонку, но в итоге она была прервана. Оба участника инцидента получили двухлетнюю дисквалификацию.
What the?! pic.twitter.com/lVrSQfoP5f— BBC Sport (@BBCSport) 25 марта 2019 г.