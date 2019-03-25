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Два мотогонщика устроили драку прямо во время гонки

Оба спортсмена дисквалифицированы на 2 года.

Два мотогонщика устроили драку прямо во время гонки
Фото: Ірена Скуратовська

Во время чемпионата Коста-Рики по мотогонкам зрители стали свидетелями необычного инцидента.

Прямо во время заезда гонщики Марион Кальво и Хорхе Мартинес устроили драку. Мартинес во время гонки столкнулся с Кальво, тот упал и зацепился за мотоцикл Мартинеса, так и провисев на заднем колесе.

После того, как Мартинес остановился, Кальво решил проучить соперника хуком справа.

После рукопашной Кальво попытался продолжить гонку, но в итоге она была прервана. Оба участника инцидента получили двухлетнюю дисквалификацию.

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