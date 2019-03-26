Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд

Выступающая в составе женской сборной Украины по футзалу Юлия Форсюк выступила с заявлением о лесбиянках в этом виде спорта.

По словам футзалистки, в европейских командах их более 90%, сообщает sportarena.com.

"Игра в одной команде с лесбиянками? Да, играла, играю. Не знаю, почему, но в женском футзале, особенно в Европе, это норма, все открыто. Это даже меня ставит перед фактом, я должна уважать эти отношения своим мнением, позицией по жизни не показывать негативное отношение. Тренеры и руководители за это", - цитирует Форсюк издание.

"В командах в Европе один-два человека, которые не лесбиянки. Это в очень открытой форме все. Я уже молчу про футбол, там, мне кажется еще больше, чем в футзале.

В Украине это тоже есть, но мне кажется, здесь в более закрытой форме. В Европе это все в открытую", - заявила игрок сборной Украины.

Отмети, что Юлия Форсюк является женой тренера женской футзальной команды Будстар-НПУ Александра Ратича.