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Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд

В Европе больше 90% девушек в футзале – лесбиянки.

Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд
Юлия Форсюк
Фото: futsal.com.ua

Выступающая в составе женской сборной Украины по футзалу Юлия Форсюк выступила с заявлением о лесбиянках в этом виде спорта. 

По словам футзалистки, в европейских командах их более 90%, сообщает sportarena.com.

"Игра в одной команде с лесбиянками? Да, играла, играю. Не знаю, почему, но в женском футзале, особенно в Европе, это норма, все открыто. Это даже меня ставит перед фактом, я должна уважать эти отношения своим мнением, позицией по жизни не показывать негативное отношение. Тренеры и руководители за это", - цитирует Форсюк издание.

"В командах в Европе один-два человека, которые не лесбиянки. Это в очень открытой форме все. Я уже молчу про футбол, там, мне кажется еще больше, чем в футзале.

В Украине это тоже есть, но мне кажется, здесь в более закрытой форме. В Европе это все в открытую", - заявила игрок сборной Украины.

Отмети, что Юлия Форсюк является женой тренера женской футзальной команды Будстар-НПУ Александра Ратича.

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