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Квальярелла установил рекорд сборной Италии

Нападающий "Сампдории" забил два мяча в матче квалификации к Евро 2020.

Квальярелла установил рекорд сборной Италии
Сборная Италии
Фото: EPA/UPG

Накануне сборная Италия на стадионе "Эннио Тардини" в Парме провела свой второй матч квалификации к Евро-2020.

Соперником "Скуадры Адзурры" была скромная сборная Лихтенштейна, которую постигла та же участь, что и команду Финляндии (0:2) в стартовом матче группового этапа с итальянцами – проигрыш.

Как и финны, лихтенштейнцы не смогли распечатать ворота итальянцев. Правда, в отличие от сборной Финляндии, команда Лихтенштейна пропустила в три раза больше мячей, чем финны – шесть.

Дублем отметился Фабио Квальярелла – оба с пенальти.

Тем самым, форвард генуэзской "Сампдории" стал самым возрастным автором гола в истории Squadra Azzurra.

На момент матча Квальярелле исполнилось 36 лет и 54 дня.

Фабио Квальярелла (слева)
Фото: EPA/UPG
Фабио Квальярелла (слева)
Прошлое достижение, которое принадлежало Кристиану Пануччи, перекрыто почти на год – Кристиан отметился голом за сборную Италии в возрасте 35 лет и 62 дней.

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