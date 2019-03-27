Свитолина получила серьезную травму

Фото: EPA/UPG Элина Свитолина

Первая ракетка Украины (WTA, 5) Элина Свитолина в своем Instagram поделилась подробностями о состоянии своего здоровья.

Украинская теннисистка отметила, что перспективы касательно состояния здоровья выглядят куда печальней, чем изначально предполагалось.

"Всем привет! Хотела бы поделиться с вами информацией касательно состояния моего здоровья. Последние 5 недель я провела с постоянными болями в колене. Увы, ситуация значительно ухудшилась из-за продолжительных матчей, и МРТ подтвердила наихудшие опасения.

Моя команда делала все возможное, чтобы облегчить мне боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Однако сейчас врачи рекомендуют мне взять перерыв и вылечить травму.

Я сделаю все от меня зависящее, дабы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу сказать спасибо всем вам за любовь и поддержку. Ваша Элина", - написала в своем Instagram Свитолина.

Ранее стало известно, что Свитолина опустится на седьмое место в рейтинге WTA после раннего вылета с Мастерса в Майами.