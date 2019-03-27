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Свитолина получила серьезную травму

Первая ракетка Украины поведала, какую травму она получила и сколько продлится лечение.

Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG
Элина Свитолина
Первая ракетка Украины (WTA, 5) Элина Свитолина в своем Instagram поделилась подробностями о состоянии своего здоровья.

Украинская теннисистка отметила, что перспективы касательно состояния здоровья выглядят куда печальней, чем изначально предполагалось.

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Hey guys 👋🏼😊! Wanted to give you a little update on my health issues. I been straggling with knee pain for the past 5 weeks. Unfortunately it got worst after long matches and MRI scans confirm it. My team been working really hard to make me feel less pain, so I could compete during US swing. But now I strongly been recommend by doctors to take my time to let it heal. I will do everything what’s in my power to speed up my recovery and come back healthier. I want to thank everyone for the support and love 💞 Eli ⠀ Усім привіт!👋🏻 Хотіла б поділитися з вами інформацією щодо стану мого здоров'я. Минулі 5 тижнів я провела із постійним болем у коліні. Нажаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Моя команда робила усе можливе, щоб я якнайменше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів. Але зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я робитиму усе від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку. 💞 Ваша Еліна.

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

"Всем привет! Хотела бы поделиться с вами информацией касательно состояния моего здоровья. Последние 5 недель я провела с постоянными болями в колене. Увы, ситуация значительно ухудшилась из-за продолжительных матчей, и МРТ подтвердила наихудшие опасения.

Моя команда делала все возможное, чтобы облегчить мне боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Однако сейчас врачи рекомендуют мне взять перерыв и вылечить травму.

Я сделаю все от меня зависящее, дабы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу сказать спасибо всем вам за любовь и поддержку. Ваша Элина", - написала в своем Instagram Свитолина.

Ранее стало известно, что Свитолина опустится на седьмое место в рейтинге WTA после раннего вылета с Мастерса в Майами.

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