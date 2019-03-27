Накануне в Базеле на "Санкт-Якоб Парк" состоялся один из захватывающих поединков всего второго тура отборочного турнира к Евро-2020.
Сборная Швейцарии принимала команду Дании и к 84-й минуте выигрывала с довольно комфортным счетом 3:0 – отличились Ремо Фройлер (19-я минута), Гранит Джака (66) и Брель Эмболо (76).
Однако затем на подопечных Владимира Петковича нашло какое-то затмение. Вначале они проспали штрафной, в результате которого Матиас Йоргенсен вернул потомков викингов в игру 3:1.
Спустя 4 минуты скандинавы разыгранной как по нотам комбинацией во второй раз посрамили защитные построения хозяев и Кристиан Гюткьер сократил до минимума отставание скандинавов в счете 3:2.
А на 90+3 минуте пребывающие в состоянии грогги футболисты сборной Швейцарии пропустили и третий мяч - Хенрик Дальсгор 3:3.