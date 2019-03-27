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Датчане с 84-й минуты забили 3 мяча в ворота швейцарцев и спасли матч квалифая Евро-2020

Под занавес поединка разыгрался настоящий триллер.

Датчане с 84-й минуты забили 3 мяча в ворота швейцарцев и спасли матч квалифая Евро-2020
Хенрик Дальсгор сравнивает счет
Фото: EPA/UPG

Накануне в Базеле на "Санкт-Якоб Парк" состоялся один из захватывающих поединков всего второго тура отборочного турнира к Евро-2020.

Сборная Швейцарии принимала команду Дании и к 84-й минуте выигрывала с довольно комфортным счетом 3:0 – отличились Ремо Фройлер (19-я минута), Гранит Джака (66) и Брель Эмболо (76).

Однако затем на подопечных Владимира Петковича нашло какое-то затмение. Вначале они проспали штрафной, в результате которого Матиас Йоргенсен вернул потомков викингов в игру 3:1.

Спустя 4 минуты скандинавы разыгранной как по нотам комбинацией во второй раз посрамили защитные построения хозяев и Кристиан Гюткьер сократил до минимума отставание скандинавов в счете 3:2.

А на 90+3 минуте пребывающие в состоянии грогги футболисты сборной Швейцарии пропустили и третий мяч - Хенрик Дальсгор 3:3.

Радость голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля
Фото: EPA/UPG
Радость голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля
В итоге, после двух туров в группе D со 100-процентным результатом лидируют ирландцы, на 2 очка меньше набрали швейцарцы, у датчан – 1 очко.

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