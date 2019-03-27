В России подсказали альтернативный вариант как ФФУ избежать проблем в "Деле Мораеса"

Велика вероятность, что Федерация футбола Украины (ФФУ) и национальная сборная не будут наказаны за участие нападающего Жуниора Мораеса в отборочных играх Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1), сообщается на страницах российского издания "Спорт-Экспресс".

В случае украинского бразильца при его натурализации можно использовать не статью 7 Правил применения Устава ФИФА, а статью 6, уточняет издание.

У этих статей есть существенное отличие.

Статья 7 относится к ситуациям, больше похожим на ту, в которой, к примеру, оказался российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес. Он уже имел опыт выступления за сборную Бразилии, но в товарищеском матче, и фактически решил поменять футбольное гражданство. Для этого ему пришлось ждать пять лет, как и предусмотрено одним из положений упомянутой статьи.

Мораес за сборную Бразилии не выступал. И, судя по всему, к нему применима статья 6, где говорится о футболистах, у которых больше, чем одно гражданство. Им, чтобы выступать за ту сборную, которую они выбрали, необходимо прожить на территории страны не пять лет, а всего два года. Это условие натурализованный бразилец выполнил.