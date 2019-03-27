Кубрат Пулев был доволен собой после победы над Богданом Дину.

Фото: EPA/UPG Кубрат Пулев

Известный болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев , поцеловавший в губы журналистку Дженни Су Ши после победы над румыном Богданом Дину, отказался извиняться за свой странный поступок.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi — NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019 г.

Многие специалисты и болельщики раскритиковали Пулева, посчитав его действия дискриминационными.

С другой стороны и сама журналистка свои поведением и внешним видом могла в какой-то степени спровоцировать боксера на это шаг - уж очень Дженни "разорвала" дистанцию с боксером, а профессионалы этого не прощают, во всяком случае - на ринге.

Сам 37-летний болгарин отверг обвинения.

"Моим фанатам. Возможно, вы видели видео, на котором я целую девушку-репортера после победы. Эта журналистка, Дженни, является моим другом. После интервью я был так доволен победой, что поцеловал ее.

Затем она присоединилась ко мне и представителям тренерского штаба во время празднований. На видео заметно, что мы оба смеялись и поблагодарили друг друга. Больше ничего не произошло", - написал Пулев в "Твиттере".

В свою очередь, представители издания Vegas Sports Daily, которое представляет журналистка, заявили, что проведут собственное расследование.

Напомним, нокаут Владимира Кличко в бою с Пулевым был признан лучшим нокаутом в 2014 году по версии ESPN.