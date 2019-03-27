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Боксер-профессионал, поцеловавший в губы журналистку во время интервью, отказался извиняться

Кубрат Пулев был доволен собой после победы над Богданом Дину.

Кубрат Пулев
Фото: EPA/UPG
Кубрат Пулев
Известный болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев, поцеловавший в губы журналистку Дженни Су Ши после победы над румыном Богданом Дину, отказался извиняться за свой странный поступок.

Многие специалисты и болельщики раскритиковали Пулева, посчитав его действия дискриминационными. 

С другой стороны и сама журналистка свои поведением и внешним видом могла в какой-то степени спровоцировать боксера на это шаг - уж очень Дженни "разорвала" дистанцию с боксером, а профессионалы этого не прощают, во всяком случае - на ринге.

Сам 37-летний болгарин отверг обвинения.

"Моим фанатам. Возможно, вы видели видео, на котором я целую девушку-репортера после победы. Эта журналистка, Дженни, является моим другом. После интервью я был так доволен победой, что поцеловал ее.

Затем она присоединилась ко мне и представителям тренерского штаба во время празднований. На видео заметно, что мы оба смеялись и поблагодарили друг друга. Больше ничего не произошло", - написал Пулев в "Твиттере".

В свою очередь, представители издания Vegas Sports Daily, которое представляет журналистка, заявили, что проведут собственное расследование.

Напомним, нокаут Владимира Кличко в бою с Пулевым был признан лучшим нокаутом в 2014 году по версии ESPN.

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