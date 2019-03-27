Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi— NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019 г.
Многие специалисты и болельщики раскритиковали Пулева, посчитав его действия дискриминационными.
С другой стороны и сама журналистка свои поведением и внешним видом могла в какой-то степени спровоцировать боксера на это шаг - уж очень Дженни "разорвала" дистанцию с боксером, а профессионалы этого не прощают, во всяком случае - на ринге.
Сам 37-летний болгарин отверг обвинения.
"Моим фанатам. Возможно, вы видели видео, на котором я целую девушку-репортера после победы. Эта журналистка, Дженни, является моим другом. После интервью я был так доволен победой, что поцеловал ее.
Затем она присоединилась ко мне и представителям тренерского штаба во время празднований. На видео заметно, что мы оба смеялись и поблагодарили друг друга. Больше ничего не произошло", - написал Пулев в "Твиттере".
В свою очередь, представители издания Vegas Sports Daily, которое представляет журналистка, заявили, что проведут собственное расследование.
Напомним, нокаут Владимира Кличко в бою с Пулевым был признан лучшим нокаутом в 2014 году по версии ESPN.