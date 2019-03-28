Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик объявил о том, что отказывается от титула WBA и не будет защищать его в бою против россиянина Дениса Лебедева, поскольку поднимается в супертяжи. Об этом Усик написал на своей странице в Инстаграмме.

Украинский боксер отметил, что Всемирная боксерская организация (WBA) обязала его драться с Лебедевым, как с обязательным претендентом на этот пояс. Усик не хочет, чтобы титул оставался у него просто так, а также пожелал успехов претендентам на пояс.

"Я отказываюсь от пояса. Боксируйте, завоевывайте", - сказал боксер.

В то же время у Усика остаются титулы WBC, WBO и IBF.

Напомним, Усик одержал победу в номинации Лучший спортсмен Украины.