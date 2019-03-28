Лидер "Ливерпуля" дал согласие на переход в "Реал", - СМИ

Садио Мане готов к переезду на Пиренеи.

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане выразил заинтересованность в трансфере в "Реал", сообщает Marca.

26-летний атакующий хавбек не прочь поработать под руководством Зинедина Зидана, который вернулся в мадридский клуб, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Zizou включил Мане в шорт-лист летних покупок "бланкос".

Однако испанская Marca уверенна, что "красные" не станут отпускать одного из лидеров команды дешевле, чем в свое время продали в "Барселону" Филиппе Коутиньо (150 млн евро).

Напомним, 22 ноября 2018 года сенегалец пролонгировал свой контракт с мерсисайдским клубом до 2023 года.

В текущем сезоне Мане провел за "Ливерпуль" 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.