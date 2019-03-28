Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
ГлавнаяСпорт

"Манчестер Юнайтед" утвердил Сольскьяера главным тренером на постоянной основе

С норвежцем подписан 3-летний контракт.

"Манчестер Юнайтед" утвердил Сольскьяера главным тренером на постоянной основе
Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: EPA/UPG

Норвежский специалист Уле Гуннар Сольскьяер, который ранее исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", назначен наставником команды на постоянной основе, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Контракт Сольскьяера с "МанЮнайтед" подписан сроком на три года.

"Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад возможности долгое время руководить клубом и надеяться на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные фанаты", - заявил норвежец клубному сайту.

Сольскьяер сменил на посту менеджера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо в декабре 2018 года. 

Под руководством 46-летнего норвежца команда существенно улучшила свое положение в Английской Премьер-Лиге, где сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице.

Кроме того, МЮ пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, где встретится с "Барселоной".

"Юнайтед" при Сольскьяере выдал впечатляющую серию из восьми побед подряд и 11 матчей без поражений.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также