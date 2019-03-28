"Манчестер Юнайтед" утвердил Сольскьяера главным тренером на постоянной основе

Норвежский специалист Уле Гуннар Сольскьяер, который ранее исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", назначен наставником команды на постоянной основе, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Контракт Сольскьяера с "МанЮнайтед" подписан сроком на три года.

"Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад возможности долгое время руководить клубом и надеяться на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные фанаты", - заявил норвежец клубному сайту.

Сольскьяер сменил на посту менеджера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо в декабре 2018 года.

Под руководством 46-летнего норвежца команда существенно улучшила свое положение в Английской Премьер-Лиге, где сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице.

Кроме того, МЮ пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, где встретится с "Барселоной".

"Юнайтед" при Сольскьяере выдал впечатляющую серию из восьми побед подряд и 11 матчей без поражений.