30 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии "Герои спортивного года", в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Лучшим спортсменом 2018 года признан Александр Абраменко, который выиграл зимние Олимпийские игры в фристайле.

Александр Абраменко

Лучшей спортсменкой Украины стала Елена Костевич, чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда.

Фото: facebook.com/olympicua Елена Костевич

Лучший тренер года - Энвер Аблаев, главный тренер сборной Украины по фристайлу

Лучшая команда года - дует стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.

Фото: noc-cn.org Омельчук и Костевич (справа)

Сенсация года – Алла Черкасова, чемпионка мира 2018 года по вольной борьбе.

Фото: EPA/UPG Алла Черкасова

Олимпийская надежда Украины – Катерина Чорний, двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр в фехтовании на шпагах.

Фото: noc-ukr.org Катерина Чорний

Вместе с олимпийцами - Игорь Любченко, чемпион мира по тайскому боксу Муай-Тай.

Сильные духом - Оксана Шишкова, обладательница 6 медалей зимних Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках среди спортсменов с нарушением зрения.

Спортивная слава Украины - Раиса Курвякова (баскетбол) и Яков Железняк (спортивная стрельба).

Фото: twitter.com/olympicUA

Напомним, что награду НОК и Министерства спорта вручают с 2006 года. Лауреатами предыдущих лет были: