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Елена Костевич и Александр Абраменко признаны спортсменами года в Украине

Сенсацией года признали борчиху Черкасову, надеждой - фехтовальщицу Чорний.

30 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии "Герои спортивного года", в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Лучшим спортсменом 2018 года признан Александр Абраменко, который выиграл зимние Олимпийские игры в фристайле.

Александр Абраменко
Александр Абраменко

Лучшей спортсменкой Украины стала Елена Костевич, чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда.

Елена Костевич
Фото: facebook.com/olympicua
Елена Костевич

Лучший тренер года - Энвер Аблаев, главный тренер сборной Украины по фристайлу

Лучшая команда года - дует стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.

Омельчук и Костевич (справа)
Фото: noc-cn.org
Омельчук и Костевич (справа)

Сенсация годаАлла Черкасова, чемпионка мира 2018 года по вольной борьбе.

Алла Черкасова
Фото: EPA/UPG
Алла Черкасова

Олимпийская надежда Украины – Катерина Чорний, двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр в фехтовании на шпагах.

Катерина Чорний
Фото: noc-ukr.org
Катерина Чорний

Вместе с олимпийцами - Игорь Любченко, чемпион мира по тайскому боксу Муай-Тай.

Сильные духом - Оксана Шишкова, обладательница 6 медалей зимних Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках среди спортсменов с нарушением зрения.

Спортивная слава Украины - Раиса Курвякова (баскетбол) и Яков Железняк (спортивная стрельба).

Фото: twitter.com/olympicUA

Напомним, что награду НОК и Министерства спорта вручают с 2006 года. Лауреатами предыдущих лет были:

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