30 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения премии "Герои спортивного года", в ходе которой определяются лучшие спортсмены Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Лучшим спортсменом 2018 года признан Александр Абраменко, который выиграл зимние Олимпийские игры в фристайле.
Лучшей спортсменкой Украины стала Елена Костевич, чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда.
Лучший тренер года - Энвер Аблаев, главный тренер сборной Украины по фристайлу
Лучшая команда года - дует стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.
Сенсация года – Алла Черкасова, чемпионка мира 2018 года по вольной борьбе.
Олимпийская надежда Украины – Катерина Чорний, двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр в фехтовании на шпагах.
Вместе с олимпийцами - Игорь Любченко, чемпион мира по тайскому боксу Муай-Тай.
Сильные духом - Оксана Шишкова, обладательница 6 медалей зимних Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках среди спортсменов с нарушением зрения.
Спортивная слава Украины - Раиса Курвякова (баскетбол) и Яков Железняк (спортивная стрельба).
Напомним, что награду НОК и Министерства спорта вручают с 2006 года. Лауреатами предыдущих лет были:
- 2016 - Ольга Харлан и Олег Верняев
- 2015 - Жан Беленюк и Валя Семеренко
- 2014 - Олег Верняев и Ольга Харлан
- 2013 - Елена Пидгрушная и Богдан Бондаренко
- 2012 - Василий Ломаченко и Яна Шемякина
- 2011 - Александр Усик и Виктория Терещук.