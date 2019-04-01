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Вратарь "Уотфорда" обменялся футболками с коллегой из "Манчестер Юнайтед" и тут же выставил джерси на аукцион

Бен Фостер занимается подобными вещами на постоянной основе.

Вратарь "Уотфорда" обменялся футболками с коллегой из "Манчестер Юнайтед" и тут же выставил джерси на аукцион
Бен Фостер
Фото: EPA/UPG

Накануне в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги клуб "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" со скрипом обыграл "Уотфорд" 2:1.

После матча вратарь гостей Бен Фостер, который долгие годы выступал за "красных дьяволов", по традиции обменялся футболками с голкипером хозяев Давидом Де Хеа.

Однако, Бен произвел эту операцию не в корыстных целях.

На следующий день после игры 35-летний англичанин выставил джерси испанца на аукцион. Как сообщает SPORF, вырученные деньги пойдут компании CureLeukaemia, которая оказывает помощь тем, кто болен лейкемией.

Фото: twitter.com/BenFoster

Отмечается, что ранее в этом сезоне Фостер уже занимался такой благотворительностью: он продал футболу вратаря "Ливерпуля" Алиссона Беккера за 1300 фунтов стерлингов и отправил деньги той же компании.

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