Фото: Mirror Джордан Пикфорд

Инцидент, который был снят на камеру телефона возле паба, произошел в Сандерленде.

Голкипер был вовлечен в спор, трансформировавшийся в откровенную агрессию к другому посетителю заведения.

Jordan Pickford punches like a girl pass it on. pic.twitter.com/jpPQITGYpr — #TheKickOff (@thekickofftg) 1 апреля 2019 г.

На видео видно, что футболист не совсем уверенно стоит на ногах.

Отметим, что Пикфорда от оппонента оттащили его соратники и соратницы по вечеринке. Помимо этого, на записи можно услышать возгласы "Джордан".

Представители "Эвертона" уже подтвердили, что они расследуют видео, в котором утверждается, что Пикфорд поучаствовал в схватке, отмечает издание.

Отметим, в текущем сезоне Пикфорд принял участие в 32 матчах, в которых пропустил 42 гола.

Добавим, что 31 марта на "Уэмбли" представители Первой лиги английского футбола "Портсмут" и "Сандерленд" разыграли третий по престижности кубковый трофей страны - Трофей Английской лиги.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2, а по пенальти бывший клуб Пикфорда – "Сандерленд" уступил 4:5.