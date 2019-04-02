​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
ЗЕвечеринка
ЗЕвечеринка
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
ГлавнаяСпорт

Бразильский боец ММА скончался после нокаута

Возможной причиной смерти назвали употребление наркотиков.

Бразильский боец ММА скончался после нокаута
Матеус Фернандес
Фото: Facebook Mateus Fernandes

22-летний бразильский боец смешанного стиля Матеус Фернандес, выступавший в легчайшем весе, скончался после поединка против Обеда Перейры на официальном мероприятии Спортивной комиссии штата Амазонас в городе Манаус, сообщает MMA Fighting.

Фернандес пропустил серию ударов и упал на канвас, арбитр остановил бой, отдав победу нокаутом Перейре.

Матеуса доставили в больницу, где он перенес несколько сердечных приступов и скончался.

Фернандес тренировался в социальном проекте, направленном на помощь наркозависимым через боевые искусства.

Как сообщила координатор проекта со ссылкой на заключение коронера, смерть бойца вызвана не нокаутом, а передозировкой запрещенных веществ, отмечает издание.

Кроме того, появилась информация, что бойца видели с наркотиками накануне поединка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также