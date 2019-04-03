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"Барселона" и "Вильярреал" устроили безумие в матче Ла Лиги

В матче было забито 8 голов.

"Барселона" и "Вильярреал" устроили безумие в матче Ла Лиги
Барселона
Фото: EPA/UPG

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги в столице испанской керамики городе Вильярреале одноименный клуб на спортивной арене с символичным названием "Эстадио-де-ла-Керамика" принимал чемпиона страны и безоговорочного лидера текущего первенства "Барселону".

Поединок завершился сверхрезультативной ничьей 4:4.

Причем команды голы забивали поочередно пачками.

Вначале два гола забили гости – Филиппе Коутиньо и Малком (12-я и 16-я минуты) 0:2.

Затем покером отметились хозяева - Саму Чуквезе (25), Карл Токо Экамби (50), Иборра (62) и Карлос Бакка (80) 4:2.

Казалось, каталонцам не избежать третьего поражения в чемпионате.

Однако вначале Лионель Месси, который появился на поле только за полчаса до окончания поединка, изумительно точно исполнил штрафной на 90-й минуте 4:3.

А на 90+3 счет сравнял Луис Суарес 4:4.

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