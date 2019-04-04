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"Реал" впервые проиграл после второго "пришествия" Зидана на "Сантьяго Бернабеу"

"Бланкос" уступили в Валенсии.

"Реал" впервые проиграл после второго "пришествия" Зидана на "Сантьяго Бернабеу"
Зинедин Зидан
Фото: EPA/UPG

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги в Валенсии одноименный клуб принимал "Реал".

Матч на "Месталье" завершился победой хозяев 2:1.

Оба своих мяча валенсийцы забили после розыгрыша угловых - Гонсалу Гедеш (73-я минута) и Эсекьель Гарай (83).

Ответный мяч на счету Карима Бензема (90+3).

Таким образом, для "королевского" клуба прервалась непродолжительная серия побед после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Напомним, "Реал" в премьерном матче с Зинедином у руля обыграл на выезде "Вальядолид" 4:1, затем последовали победы над "Сельтой" 2:0 и "Уэской" 3:2.

После поражения в Валенсии отставание мадридцев от лидирующей в чемпионате "Барселоны" возросло до неприличных 13 очков.

В свою очередь, "Валенсия" с 46-ю очками расположилась в шаге от лигочемпионского четвертого места, которое удерживает "Хетафе". 

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