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Украинец стал самым младшим чемпионом Европы в истории прыжков в воду

13-летний Алексей Середа поставил золотую точку в выступлениях сборной Украины на домашнем чемпионате Европы.

Украинец стал самым младшим чемпионом Европы в истории прыжков в воду
Фото: noc-ukr.org

13-летний украинец Алексей Середа стал самым младшим чемпионом Европы в истории прыжков в воду.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Алексей Середа поставил золотую точку в выступлениях сборной Украины на домашнем чемпионате Европы. 13-летний спортсмен победил в индивидуале на вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли. Наши поздравления спортсмену, его семье и всем тренерском штаба сборной Украины", - говорится в сообщении НОКУ в социальной сети Facebook.

Ранее на проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду Алексей Середа в паре с Олегом Сербиным заняли второе место в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки.

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