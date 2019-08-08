13-летний украинец стал призером чемпионата Европы по прыжкам в воду

13-летний украинский вундеркинд Алексей Середа в паре с Олегом Сербиным заняли второе место в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки.
Наш дуэт уступил лишь россиянам Александру Белевцеву и Никите Шлейхеру, "бронза" - у британцев Мэттью Диксона и Ноа Уильямса.
Благодаря успеху Середы и Сербина наша сборная возглавила неофициальный медальный зачет первенства. Такое же количество медалей, в т.ч. золотых завоевала команда Германии. Однако немцы выиграли одну серебряную и одну бронзовую награду.
На ЧЕ осталось разыграть 6 комплектов наград - чемпионат заканчивается 11 августа.