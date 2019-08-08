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13-летний украинец стал призером чемпионата Европы по прыжкам в воду

Алексей Середа в дуэте с Олегом Сербиным выиграли "серебро" домашнего первенства Европы.

Фото: kyiv2019.org
На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду копилка сборной Украины пополнилась очередной наградой.

13-летний украинский вундеркинд Алексей Середа в паре с Олегом Сербиным заняли второе место в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки.

Наш дуэт уступил лишь россиянам Александру Белевцеву и Никите Шлейхеру, "бронза" - у британцев Мэттью Диксона и Ноа Уильямса.

Это четвертая медаль сборной Украины. Ранее "золото" домашнего ЧЕ завоевал дуэт в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь/Станислав Олиферчик, а также София Лыскун в прыжках с 10-метровой вышки, кроме того, Олег Колодий выиграл "серебро" в индивидуальных прыжках с метрового трамплина.

Благодаря успеху Середы и Сербина наша сборная возглавила неофициальный медальный зачет первенства. Такое же количество медалей, в т.ч. золотых завоевала команда Германии. Однако немцы выиграли одну серебряную и одну бронзовую награду.

На ЧЕ осталось разыграть 6 комплектов наград - чемпионат заканчивается 11 августа. 

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