Лыскун выиграла "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду

На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду украинка София Лыскун завоевала золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки.
В финальной серии 17-летняя спортсменка возглавила протокол уже после первого прыжка, и в дальнейшем лишь увеличивала свой гандикап от соперниц.
Ожесточенная борьба развернулась в борьбе за "серебро". В итоге представительница Нидерландов Селин ван Дуйн лишь на 0,05 балла опередила россиянку Юлию Тимошинину.
Золотая медаль ЧЕ-2019 также принесла Софии олимпийскую лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.