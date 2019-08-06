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Лыскун выиграла "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинке не было равных на 10-метровой вышке.

Лыскун выиграла "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду
София Лыскун
Фото: isport.ua

На проходящем в Киеве чемпионате Европы по прыжкам в воду украинка София Лыскун завоевала золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки.

В финальной серии 17-летняя спортсменка возглавила протокол уже после первого прыжка, и в дальнейшем лишь увеличивала свой гандикап от соперниц.

Ожесточенная борьба развернулась в борьбе за "серебро". В итоге представительница Нидерландов Селин ван Дуйн лишь на 0,05 балла опередила россиянку Юлию Тимошинину.

Золотая медаль ЧЕ-2019 также принесла Софии олимпийскую лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Для сборной Украины это второе золото на домашнем чемпионате Европы. Ранее наш микст-дуэт в составе Виктории Кесарь и Станислава Олиферчи взял первое место в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине.

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