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"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира

Харри Магуайр обошелся "красным дьяволам" в 80 млн фунтов.

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
Харри Магуайр и Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: twitter.com/ManUtd

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника "Лестер Сити" Харри Магуайра, сообщает официальный сайт клуба.

Стоимость трансфера составила 80 млн фунтов.

Соглашение с 26-летним игроком сборной Англии рассчитано на 6 лет с возможностью продления еще на один год.

В "Лестер" Магуйар перешел в 2017-м году из "Халла" за 12,7 млн фунтов.

Отметим, трансфер Магуайра в МЮ побил на 5 млн фунтов рекорд Вирджила ван Дейка, в прошлом году перешедшего из "Саутгемптона" в "Ливерпуль".

Таким образом, Харри стал самым дорогим защитником в истории футбола.

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