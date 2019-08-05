Директор каналов "Футбол 1/2" обвинил ТВ-группу 1+1 в противоправных действиях

Директор каналов "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что показ матчей Украинской Премьер-лиги на каналах группы 1+1 осуществляется незаконно, сообщает sportarena.com.

По его словам, трансляции матчей на телеканалах 2+2 и УНИАН осуществляются незаконно, из-за чего ТК "Футбол" не будет обмениваться видеофрагментами поединков с коллегами с 2+2.

"Мы не можем показать фрагменты всех матчей тура, потому что с нынешнего сезона мы больше не обмениваемся видеофрагментами чемпионата Украины с нашими коллегами с 2+2. Никакого конфликта между нами нет. Все просто – на следующие три сезона телеканалы "Футбол" приобрели права на показ матчей у Премьер-лиги. За это проголосовало большинство клубов, мы стали официальными телетрансляторами УПЛ", - цитирует Денисова издание.

По словам генерального директора, телеканалы группы 1+1 приобрели права на показ матчей УПЛ в обход тендера.

"Ситуация у наших коллег другая. Они приобрели права в обход тендера, напрямую с клубами. Согласно регламентным нормам УПЛ, показ этих матчей на каналах наших коллег осуществляется незаконно. Соответственно, мы не можем осуществлять обмен нашего лицензионного видео на нелицензионное", - отметил Денисов.

Добавим, с группой телеканалов 1+1 заключены контракты у "Динамо", "Зари", СК "Днепр-1", "Десны" и "Карпат" - остальные семь клубов транслируют свои домашние матчи на телеканалах "Футбол 1/2".