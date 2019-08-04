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​Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2

20-летний немец находится в шаге от первой Формулы.

Фото: fiaformula2.com
20-летний гонщик Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, одержал первую победу в Формуле-2.

Немец, выступающий за команду Prema, финишировал первым в воскресном спринте на трассе Хунгароринг в Венгрии.

Мик Шумахер стартовал с реверсивного поула как пилот, финишировавший восьмым в субботу. На старте его пытался атаковать Нобухару Мацусита из Carlin, но Шумахер-младший удержал лидерство, а японец попал под атаки Серхио Сетте Камары из DAMS.

Шумахер уверенно довел гонку до победы, опередив на финише Мацуситу на 1,4 секунды. Однако японец получил два дополнительных очка за лучший круг. Три лидера чемпионата, Ник де Вриз, Николас Латифи и Лука Гиотто, финишировали друг за другом с 6 по 8 места.

Напомним, что в 2018 году Мик Шумахер стал чемпионом европейской серии Формула-3. Свою первую победу он одержал только на экваторе сезона в конце июля, но после этого он набрал невероятную форму, победив еще в семи гонках.

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Источник: f1news.ru
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