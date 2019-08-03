IBF отобрала титул чемпиона у сильнейшего средневеса мира за отказ от боя с украинцем

Сауль Альварес не захотел биться с Сергеем Деревянченко.

Международная боксерская федерация (IBF) отобрала титул чемпиона мира в среднем весе у мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Boxing Scene.

Отметим, Альваресу необходимо было провести обязательную защиту титула против украинца Сергея Деревянченко, но команда Канело не смогла договориться о бое.

Ожидается, что вакантный титул будет разыгран между боксерами с наивысшим рейтингом в IBF. На данный момент первые места в списке занимают Деревянченко и экс-чемпион, казахстанец Геннадий Головкин.

Отметим, что по сообщению СМИ, промоутерская компания Golden Boy Promotions отказалась платить украинцу запрашиваемые 7 млн долл., предлагая максимум 5,5 млн.