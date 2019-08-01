Больше чем игра: 5 историй о том, как футбол меняет мир

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История 1. MyCujoo: Везде, где живет футбол

Люди любят футбол по-разному: одни болеют дома у экранов, другие — на стадионе, кто-то готов тренироваться дождливым вечером после работы, а кто-то круглый год занимается с детьми. Очень многим кажется, что футбольный мир — это та сотая доля процента, которая у всех на виду: топовые клубы, топовые игроки. Но футбол — это не только матчи Лиги Чемпионов или Чемпионата Мира, а тысячи футбольных матчей в каждом уголке планеты и эти 99,99% не менее важны. Как насчет матча молодежной лиги где-нибудь в Венгрии или скажем в Индонезии? Уверен, что у 22 людей, которые находятся там на поле, тоже есть семьи и друзья, которые хотят их увидеть на экране и поддержать. Платформа MyCujoo дает возможность каждому клубу в мире совершенно бесплатно транслировать свои матчи, привлекать рекламодателей, продвигать свой город и страну на глобальной платформе. Это может делать каждый, используя только смартфон или несколько камер. Главное ведь не качество трансляции, а эмоции близких, которые могут увидеть и поддерживать игроков в любой точке мира.

История 2. Футбол и толерантность: опыт Ливерпуля

Современный футбол давно вышел за рамки только спорта, сегодня футбольные лиги конкурируют за внимание зрителей не столько между собой, а скорее с платформами вроде Netflix и Amazom Prime. Футбольные клубы все больше влияют на политику, культуру и отношение к религии в своих странах. Так произошло с жителями Ливерпуля, где популярность лидера команды, египтянина Мохаммеда Саллаха снизила уровень агрессии в социальных сетях по отношению к мусульманам и помогла уменьшить количество преступлений на почве ненависти в регионе на 19%.

История 3. MBP – Новая философия тренерской школы

Слоган футбольного клуба Барселона звучит как «Més que un club» что значит в переводе с каталанского «Больше чем клуб». Действительно в этом городе футбол — это часть культурного кода Каталонии, истории многолетней борьбы интеллекта против физической силы, причем не только на футбольном поле. MBP это уникальная школа для тренеров, которая готовит специалистов в соответствии с философией игры Барселоны и Йохана Кройфа. В чем ее главная идея? В развитии и успехе молодых футболистов независимо от их физических данных и скорости. Как говорит один из основателей MBP, мне не нужно в команде 11 идеальных футболистов, которые будут одинаково хорошо бегать, отбирать мяч и забивать голы. Если они будут иметь все это, им незачем будет думать на поле, а если у тебя не хватает скорости или физических сил, ты начинаешь использовать свой интеллект. Примеры этого подхода мы видим уже многие годы восхищаясь игрой Хави, Месси, Иньесты или Модрича, которые оказывают огромное влияние на игру, уступая при этом большинству футболистов в физике и скорости. Сегодня MBP готовит тренеров по всему миру, развивает футбольные клубы, занимается онлайн обучением молодых профессионалов, которые хотят стать тренерами, аналитиками или скаутами.

История 4. THIS IS HOFFENHEIM!

В юности немецкий бизнесмен Дитмар Хопп играл за молодёжную команду Хоффенхайма, небольшого населенного пункта в котором проживает около 3 тыс. человек. Позже Дитмар стал миллиардером, основал компанию SAP AG (крупнейший производитель коммерческого программного обеспечения) и купил клуб, который в тот момент находился в одной из низших лиг. К 2019 году Хопп сделал его одним из самых инновационных и финансово успешных клубов в Европе. Сегодня Хоффенхайм является одним из лидеров в использовании статистических данных и технологий в свое работе. Например, недавно был открыт уникальный проект SAP Interactive Data Space, который позволяет собирать и анализировать все спортивные и бизнес данные клуба. Помимо анализа данных, клуб использует систему Helix, которая развивает внимательность на футбольном поле. Helix – это огромный экран в виде полукруга, на котором отображается вид на поле от первого лица. По полю бегают виртуальные футболисты, а задача реального игрока – отметить того, у которого мяч и потом назвать двух мигающих футболистов. Считается, что Helix помогает футболистам сохранять концентрацию на реальном футбольном поле. Также во время тренировок, игроки и тренерский штаб разбирают игру на огромном экране прямо на поле, не тратя время на долгие переходы в конференц-зал. Все это идеи одного человека, который решил создать лучший в мире клуб в маленьком немецком городе.

История 5. Chattanooga Football Club: игра как способ развития комьюнити

Футбол в США очень сильно отличается от европейского. Футбольный клуб не может выйти в высшую лигу даже если успешно играет и выиграл все низшие дивизионы, для повышения нужно купить франшизу, стоимость которой может достигать нескольких десятков миллионов долларов. Несмотря на это в городе Чаттануга нашлось 10 человек которые захотели создать футбольный клуб. Он стал точкой объединения жителей города и сегодня уже имеет свою профессиональную команду, детскую академию и уникальную программу поддержки независимых клубов в США. Цель Chattanooga FC – это развитие комьюнити с помощью футбола, объединение жителей города разных национальностей, религий и возраста вокруг одной простой идеи – любви к спорту. Первый матч клуба 10 лет назад посетили около 1,5 тыс. зрителей, а сегодня средняя посещаемость матчей около 15 тыс., что является очень высоким показателем для аматорского футбола в США. Детская академия за это время привлекла более 1000 детей, все они полюбили спорт, нашли новых друзей и стали важной частью клуба.