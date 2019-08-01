Сфера інновацій в Україні. Що далі?

В Глобальному інноваційному індексі-2019 Україна втратила одразу чотири позиції в порівнянні з минулим роком, опустившися з 43-го місця на 47-оме. Чому це трапилось? І як розвивати інновації, приваблюючи інвесторів і укріплюючи економіку?

Щорічно Всесвітня організація інтелектуальної власності презентує свій рейтинг Глобального інноваційного індексу. Він відстежує не лише розвиток 129 країн в сфері інновацій, а й оцінює його за 80-ма напрямами.

Україна - країна патентів?

Цікаво, що попри те, що в Глобальному інноваційному індексі найвищою оцінкою є 100 балів, досі жодна з 129 країн цієї відмітки не досягла. В п’ятірку найбільш інноваційних держав цього року увійшли Швейцарія, Швеція, США, Нідерланди та Великобританія. При цьому, найвищий індекс складає 67,24 бали.

При оцінюванні враховуються 80 аспектів, серед яких і політична стабільність, і загальна інфраструктура, і верховенство права, й інвестиції. Іншими словами, вивчається не просто кількість створених й імплементованих інновацій, але й умови, в яких вони розвиваються. Або ж перешкоди, які не дають рухатися вперед.

Наш загальний індекс — 37,4. Україна отримала доволі низькі бали за легкість вирішення проблеми неплатоспроможності, верховенство права, інвестиційну привабливість, екологічну стійкість і політичну та операційну стабільність. Однак за патентування корисних моделей за походженням опинилась на першому місці. Відносно високу оцінку українці також отримали за створення знань і нематеріальні активи.

До речі, ще в 2013 році ми посідали в такому рейтингу лише 71-шу сходинку. І навіть сьогодні попри зниження показників залишаємось серед країн з швидким темпом розвитку.

Інтелектуальна власність як інструмент розвитку економіки

Четверта промислова революція призвела до логічного розвитку інтелектуальної економіки. Від “держави в смартфоні” до глобальних інвестицій в інновації.

Саме інтелектуальна власність стала серйозним важелем подальшого зростання економіки в розвинутих країнах. Адже сьогодні це дозволяє не лише приваблювати серйозні інвестиції, а й створювати конкурентоспроможні продукти для міжнародного ринку.

Якщо кілька років тому одним з найбільш трендових напрямків інтелектуальної власності були гаджети та програмне забезпечення, то сьогодні на хвилі популярності медицинські інновації. Від медичного обладнання до роботів, здатних самостійно оперувати пацієнтів. Відповідно, чи не найбільше коштів приватних компаній по всьому світу сьогодні вкладаються в цю сферу.

Однак велике значення, як і раніше, має аспект освіти, доступності знання, кваліфікованих працівників тощо. Безумовно, для стійкого розвитку інновацій Україна сьогодні потребує перш за все політичної стабільності. А також якісного завершення і введення початих і запланованих реформ.

Серед таких реформ, звісно, й та, яка стосується в першу чергу безпосередньо інтелектуальної власності.

Інноваційна Україна

Ще в 2016 році розвиток інновацій став однією з п’яти ключових напрямів діяльності, моєї зокрема і всього Мінекономрозвитку в цілому. З тих пір посилено роботу, яка сприяла б не лише появі поодиноких кейсів, а й заохочувала до розвитку всю галузь.

Одним з результатів реформи в даній сфері стало створення Національного офісу інтелектуальної власності, підпорядкованого Міністерству економічного розвитку та торгівлі. Серед напрямів його діяльності і наукові дослідження, і створення мережі Центрів підтримки технологій та інновацій, й національна стратегія інтелектуальної власності.

Саме системного і комплексного підходу до розвитку інновацій не вистачало Україні протягом багатьох років. Нині ж ми продовжуємо працювати, об’єднуючи довкола цієї теми всіх причетних.

Нещодавно Офіс підтримки реформ Мінекономрозвитку організував стратегічну сесію для представників влади, бізнесу, науки і громадських організацій. Всі ці сектори разом мають співпрацювати для створення “дорожньої мапи” ефективних подальших кроків. Зараз важливо визначити бенефіціарів та стейкхолдерів, зосередившись на їх проблемах і потребах. А також визначитись з конкретними проектами та цілями.

Головне, що вдалось помітити під час цієї сесії — не просто зацікавленість, а готовність діяти абсолютно всіх учасників сфери.

Обговорений план дій допоможе створити логічну (і що важливо, реальну) модель розвитку сфери інновацій в Україні на період до 2025 року. І відповідно, визначившись з метою й інтрументами її досягнення, Україна зможе впевнено підніматися у всіх ключових світових рейтингах, використовуючи інновації як важіль розвитку економіки.