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Зеленский обсудил с китайскими инвесторами инвестиции в Украину на $10 млрд

Президент пообещал защитить бизнес от давления правоохранительных органов.

Зеленский обсудил с китайскими инвесторами инвестиции в Украину на $10 млрд
Зеленский провел встречу с китайскими инвесторами
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский отметил, что одним из главных приоритетов его команды является обеспечение безопасности инвестиций.

"Мы прилагаем много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходим новый парламент и правительство", - подчеркнул президент.

ОН также заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы защитить бизнес от давления правоохранительных органов.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового Генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - сказал Зеленский.

Он предложил представителям китайского бизнеса обсудить возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине. "Один из вопросов - это строительство концессионной дороги вокруг Киева", - добавил Зеленский.

Представители китайской госкорпорации, специализирующейся на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счет. Также представители частной китайской компании, владеющей крупным банком, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

"Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности. Координатором этих проектов был определен Национальный инвестиционный совет, который возглавляет президент", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский пообещал привлечь иностранных инвесторов для восстановления и развития Донбасса.

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