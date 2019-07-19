​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
Зеленский удивился стоимости моста в Запорожье и привязке цен к доллару
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"
ГлавнаяПолитика

Первого заммэра Борисполя задержали при получении 60 тыс. гривен взятки

По данным СМИ, речь идет о Николае Корнийчуке.

Первого заммэра Борисполя задержали при получении 60 тыс. гривен взятки
Николай Корнийчук
Фото: Николае Корнийчук

Правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве первого заместителя мэра Борисполя.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс гривен", - написал он.

Ранее полиция Киевской области сообщила, что нескольких чиновников Бориспольского горсовета подозревают в организации системы "откатов". Среди подозреваемых - один из заместителей мэра города и ряд должностных лиц горсовета.

Сегодня в здании горсовета и по месту жительства некоторых фигурантов были проведены обыски.

Согласно открытым данным, первым заммэра Борисполя является Николай Корнийчук. СМИ сообщают, что он задержан.

Напомним, ранее, 10 июля, президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. Между президентом и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком произошла перепалка и зеленский заставил его уйти с официальной встречи. В конце встречи президент также пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу "этого черта".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также