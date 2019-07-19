Правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве первого заместителя мэра Борисполя.
Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс гривен", - написал он.
Ранее полиция Киевской области сообщила, что нескольких чиновников Бориспольского горсовета подозревают в организации системы "откатов". Среди подозреваемых - один из заместителей мэра города и ряд должностных лиц горсовета.
Сегодня в здании горсовета и по месту жительства некоторых фигурантов были проведены обыски.
Согласно открытым данным, первым заммэра Борисполя является Николай Корнийчук. СМИ сообщают, что он задержан.
Напомним, ранее, 10 июля, президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. Между президентом и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком произошла перепалка и зеленский заставил его уйти с официальной встречи. В конце встречи президент также пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу "этого черта".