По данным СМИ, речь идет о Николае Корнийчуке.

Правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве первого заместителя мэра Борисполя.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс гривен", - написал он.

Ранее полиция Киевской области сообщила, что нескольких чиновников Бориспольского горсовета подозревают в организации системы "откатов". Среди подозреваемых - один из заместителей мэра города и ряд должностных лиц горсовета.

Сегодня в здании горсовета и по месту жительства некоторых фигурантов были проведены обыски.

Согласно открытым данным, первым заммэра Борисполя является Николай Корнийчук. СМИ сообщают, что он задержан.

Напомним, ранее, 10 июля, президент Владимир Зеленский в Борисполе представил нового главу Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна. Между президентом и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком произошла перепалка и зеленский заставил его уйти с официальной встречи. В конце встречи президент также пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу "этого черта".