Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября

Подольский районный суд Киева продлил арест руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене, до 19 сентября.

Об этом сообщает "Цензор. НЕТ".

Адвокаты Вышинского подали ходатайство о смене меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Прокуроры выступили против и призвали суд продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

В итоге, судья продлила срок ареста до 19 сентября. Следующее заседание назначено на 16 сентября.

Правоохранители увели Вышинского из зала суда в наручниках. Он будет доставлен автозаком в Лукьяновское СИЗО.

Напомним, накануне пресс-секретарь Владимира Зеленского, а позже и сам президент, заявили о готовности обменять Вышинского на Олега Сенцова. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что не видит причин для обмена Вышинского на украинских политзаключенных, и он должен быть освобожден просто так.

Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. Против него открыто уголовное производство по статье "государственная измена". Он был задержан 15 мая 2018 года, когда Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. В ходе обыска у Вышинского были найдены российские госнаграды и паспорт гражданина РФ.

25 июня Конституционный суд признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Решение КС позволяет отпускать подозреваемых по статье "госизмена" под залог или личное обязательство.